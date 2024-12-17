Пособие по уходу за детьми с инвалидностью будет увеличено на 100 евро или до 413 евро в месяц, постановило во вторник правительство.

Нынешний размер пособия составляет 313,43 евро в месяц, и в последний раз оно было увеличено в 2019 году, когда пособие было установлено на том же уровне, что и пособие для инвалидов с детства.

По данным Министерства благосостояния, семьи с ребенком-инвалидом сталкиваются с дополнительными потребностями и расходами, связанными с обеспечением наилучших интересов ребенка. Кроме того, ребенок с очень тяжелыми нарушениями нуждается в постоянном присмотре и очень существенном или даже стопроцентном уходе, независимо от возраста.

По данным Государственного агентства социального страхования, в сентябре этого года пособия по уходу выплачивались на 3 600 детей, что составляет около 40 % от общего числа детей с инвалидностью в стране.

Ожидается, что ориентировочное количество детей-инвалидов, на которых будет выплачиваться пособие по уходу, составит 3809 в 2025 году, 4113 в 2026 году и 4443 в 2027 году.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !