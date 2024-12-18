Пациентов с вирусом Оропуше в Латвии не зарегистрировано, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

"Оропуш" - зоонозное заболевание, вызываемое вирусом OROV. Впервые в странах Европейского союза (ЕС) летом 2024 года были зарегистрированы завозные случаи заболевания вирусом Оропуш, связанные с поездками на Кубу или в Бразилию.

Вирус передается людям при укусе инфицированных насекомых, как правило, кровососущих мошек, а также предположительно комаров. Основной переносчик, комар Culicoides paraensis, широко распространен в Северной и Южной Америке, но отсутствует в Европе. По данным SPKC, пока нет данных о том, могут ли европейские виды насекомых передавать вирус.

Поэтому его относят к вирусам, распространяемым членистоногими (арбовирусам). До конца 2023 года география регистрируемых случаев болезни, вызванной вирусом Оропуш, ограничивалась странами Южной Америки, в основном расположенными вблизи тропических лесов Амазонки, а также странами Карибского бассейна. Однако начиная с декабря 2023 года случаи заболевания выявляются и в других районах и характеризуются более тяжелым течением. В 2024 году были зафиксированы вспышки заболевания в неэндемичных по вирусу районах, отмечены два случая смерти пациентов с подтвержденной инфекцией; при этом высказываются предположения о возможности передачи инфекции от матери ребенку при беременности.

Инкубационный период вируса Оропуш (интервал времени между укусом инфицированного насекомого и появлением первых симптомов) обычно составляет от трех до 10 дней. Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боль в суставах (артралгию), мышечную боль (миалгию), озноб, тошноту, рвоту и сыпь. Специфических препаратов для лечения болезни, вызванной вирусом Оропуш, не существует. Лечение в первую очередь носит поддерживающий характер и направлено на облегчение симптомов. Вакцины для профилактики болезни, вызванной вирусом Оропуш, не существует. Основными методами, помогающими ограничить распространение вируса, являются борьба с переносчиками инфекции и применение индивидуальных мер защиты.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что риск заражения людей вирусом в Европейской экономической зоне, включая Латвию, очень низкий, несмотря на возможность дальнейшей передачи вируса, поскольку в континентальной Европе нет компетентных переносчиков.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус распространен в основном в Южной Америке и странах Карибского бассейна. В этом году было зарегистрировано увеличение числа случаев заболевания в районах его распространения, в том числе в регионах, где ранее он не был обнаружен. Заболевания были зарегистрированы в семи странах Латинской Америки и Карибского бассейна: в Бразилии, Боливии, Колумбии, на Кубе, в Гайане, Перу и Доминиканской Республике.

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