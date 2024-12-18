Жителям не стоит бояться оказывать близким первую медицинскую помощь. Об этом в интервью программе "900 секунд" на телеканале ТВ3 сообщила руководитель Оперативного центра Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Райта Кришьяне.

Она признала, что очень часто случаются ситуации, когда человек, ожидая приезда медиков, боится оказать первую помощь пострадавшему. Кришьяне напомнила, что, пока скорая в пути, человек, вызвавший медицинскую бригаду, может получить по телефону консультацию о том, как нужно действовать в конкретном случае.

"Такое взаимодействие очень важно", - подчеркнула представитель СНМП.

Она также призвала жителей совершенствовать свои знания по оказанию первой помощи. По ее словам, у жителей Латвии подобные навыки и знания не на само хорошем уровне.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи также призвала жителей подготовиться к предстоящим длительным праздникам, напомнив, что семейные врачи и аптеки могут работать не по обычному графику.

Она также призвала жителей быть осторожными, подчеркнув, что особенно много травм обычно происходит во время празднования Нового года.

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