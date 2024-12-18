До пятницы, 20 декабря, в столичных районах Браса и центр будет введена зона ограничения скорости до 30 километров в час, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Зона ограничения скорости будет установлена на территории, ограниченной улицами Кр.Валдемара, Сенчу, Бривибас, Шарлотес и Аристида Бриана. Ограничение распространяется на территорию, находящуюся между этими улицами, а также на сами улицы Шарлотес и Аристида Бриана.

Введение зоны ограничения скорости обусловлено рядом факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Среди них: плотность парковки на улицах, ширина проезжей части и тротуаров, наличие образовательных учреждений, обзорность на перекрестках и поворотах, интенсивность движения транспорта, пешеходов и велосипедистов, а также другие аспекты.

Зоны ограничения скорости в районах Риги постепенно вводятся с 2020 года, когда такая зона была создана в районе Агенскалнс.

В 2021 году зоны ограничения скорости были введены в районе Гризинькалнс и в двух местах Тихого центра, а в 2022 году — в районе Чиекуркалнс.

В прошлом году ограничения появились на участке улицы Упесциема от границы Риги до улицы Бергу, на территории между улицами Буллю, Саулгожу, Слокас и Дзирциема, а также в районах Саркандаугава, Центр, Браса, Агенскалнс и Скансте.

В будущем зоны ограничения скорости до 30 километров в час будут продолжать вводиться в разных районах Риги.

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