По итогам служебной проверки Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовный процесс в связи с возможными нарушениями закона при создании сети зарядных станций для электромобилей - проекта, реализуемого Министерством земледелия. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на KNAB.

В интересах следствия KNAB не предоставил более подробной информации об этом уголовном процессе и лицах, которые могут быть с ним связаны.

Ранее сообщалось, что осенью KNAB начал служебную проверку.

Напомним, что в ходе ревизии Государственного контроля было установлено, что Министерство земледелия, инвестировав 3,1 миллиона евро в создание сети зарядных станций для электромобилей, действовало нецелесообразно и не в соответствии с планами развития.

Директор Государственной канцелярии, бывший государственный секретарь Минземледелия Райвис Кронбергс защищал проект, который он сам ранее продвигал и который теперь подвергается резкой критике. Комментируя выводы ревизии, Кронбергс заявил, что "ситуация плохая, она далека от идеальной", однако он поддерживает саму идею и суть создания таких зарядных станций.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") отметила, что по поводу проекта, раскритикованного в ревизии, следует задавать вопросы также бывшим министрам земледелия Каспару Герхардсу (Национальное объединение) и Дидзису Шмитсу ("Объединенный список"). Сейчас и Нацобъединение, и "Объединенный список" - в оппозиции.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !