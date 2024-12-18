Утром в среду, 18 декабря, из-за неизвестной вони было на короткое время эвакуировано главное здание Сейма, расположенное на улице Екаба 11, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

Руководитель Офиса общественных отношений Сейма Юрис Вигулис сообщил Латвийскому радио, что в подвале главного здания Сейма был обнаружен источник запаха неизвестного происхождения. Предполагается, что это мог быть аккумулятор, однако опасности не было обнаружено, и работники смогли вернуться в здание парламента через некоторое время.

В свою очередь, порталу LSM.lv Вигулис сообщил, что из-за запаха сотрудников сначала попросили покинуть помещение, но оперативные службы не обнаружили никакой опасности, и после проветривания помещений, работникам разрешили вернуться.

В среду Сейм проводит внеочередное заседание, на котором рассматривается окончательный отчет парламентской комиссии по расследованию проекта Rail Baltica.

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