Председатель Совета по конкуренции Юрис Гайкис оставит должность, чтобы возглавить принадлежащее государству SIA Latvijas Digitālās veselības centrs (LDVC, Латвийский дигитальный центр здравоохранения), которое со следующего года возьмет на себя функции управления электронной системой здравоохранения.

Как сообщили в Совете по конкуренции, Гайкис подал заявление об отставке, которое будет рассмотрено на заседании правительства.

Министерство здравоохранения сообщает, что Гайкис приступит к исполнению обязанностей председателя правления LDVC с 20 января. Он был выбран на эту должность в конкурсном порядке из числа 30 претендентов.

Отбор кандидатов проходил в три тура. Состоялась углубленная оценка компетенций кандидатов и собеседования, в ходе которых оценивались стратегическое мышление кандидатов, потенциал управления реформами, качества лидера и способность руководить командой, ориентация на развитие, навыки принятия решений и ответственность.

Минздрав отмечает, что Гайкис, который имеет степень магистра правоведения, с 2020 года возглавлял Совет по конкуренции. До этого он занимал руководящие должности в госуправлении: был руководителем Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности с 2017 по 2020 год, а также директором налогового управления Службы госдоходов с 2012 по 2017 год.

Как сообщалось, со следующего года SIA Latvijas Digitālās veselības centrs возьмет на себя функции управления электронной системой здравоохранения. Центр будет заниматься дигитализацией отрасли здравоохранения, внедрять цифровые услуги, обеспечивать деятельности инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий здравоохранения.

Постепенно до 2027 года запланирована реорганизация технического содержания и остальных государственных информационных систем и учреждений баз данных, находящихся в ведении Минздрава.

SIA Latvijas Digitālās veselības centrs было зарегистрировано в 2004 году, его основной капитал составляет 348 721 евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv". Держателем долей капитала предприятия является государство.

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