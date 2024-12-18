С 1 января 2025 года минимальная ставка заработной платы для всех педагогов, включая преподавателей вузов, увеличится на 2,6%, решил Кабинет министров на внеочередном заседании в среду, 18 декабря.

С 1 января минимальная ставка заработной платы для всех педагогов составит 9,79 евро в час.

Рост на 2,6% на 5,9 процентных пункта меньше, чем изначально предполагал график повышения заработной платы педагогов. Согласно графику, с января минимальная ставка оплаты труда педагогов должна была вырасти до 10,35 евро за час работы.

Меньший рост ставки оплаты труда связан с тем, что в государственном бюджете на 2025 год дополнительно предусмотрено 30 миллионов евро для повышения заработной платы педагогов.

Для обеспечения роста увеличены расходы на одного учащегося. Например, целевая дотация на ребенка в программах дошкольного образования увеличена с 129,44 евро до 132,81 евро, для учащихся 1-6 классов – с 121,93 евро до 125,10 евро, для учащихся 7-9 классов – с 157,12 евро до 161,21 евро, а для учащихся 10-12 классов – с 168,84 евро до 173,23 евро.

На 3,65 евро увеличен размер целевой дотации для учащихся 1-9 классов в больницах и учреждениях социального ухода, где реализуется образование детей и учеников, находящихся на длительном лечении, вне образовательных учреждений, а также в программах основного образования с повышенными ожидаемыми результатами.

На 3,87 евро увеличен размер целевой дотации для учащихся 1-12 классов, которые осваивают специальные образовательные программы в специализированных классах (группах) или инклюзивно в общеобразовательных школах, а также в программах заочного и дистанционного общего образования.

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