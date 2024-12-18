Во вторник, 17 декабря, правительство одобрило повышение зарплат сотрудников служб внутренних дел и Управления местами заключения и предоставление премии в размере 300 евро до уплаты налогов с 1 января следующего года.

Поправки предусматривают повышение оплаты труда сотрудников Госполиции, Госпогранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы, Бюро внутренней безопасности и Управления местами заключения. Поправки предусматривают новую доплату в размере 300 евро за выполнение определенных функций и задач, а также пересмотр и повышение месячных зарплат должностных лиц.

Должностным лицам повысят зарплаты в среднем на 10%, что не соответствует решению правительства об ограничении роста зарплат в государственном секторе до 2,6%.

Министерство внутренних дел (МВД) обещает, что повышение зарплат будет целенаправленным, с меньшим процентным увеличением для самых высоких зарплат, то есть, для руководителей и заместителей руководителей учреждений повышение составит 5%.

Для повышения зарплат и введения доплат МВД и Министерству юстиции на 2025 год выделено дополнительно 86,9 млн евро - 75,2 млн евро для МВД и 11,68 млн евро для Министерства юстиции.

"Эти меры направлены на повышение конкурентоспособности оплаты труда, чтобы способствовать мотивации сотрудников, удержанию и привлечению новых работников, что укрепит выполнение функций учреждений системы МВД и Управления местами заключения", - подчеркнули в ведомстве.

Внутренняя и внешняя безопасность ранее была объявлена приоритетом госбюджета на следующий год.

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