В Латвии началась эпидемия гриппа, официально сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

На прошлой неделе данные мониторинга гриппа, Covid-19 и других острых инфекций верхних дыхательных путей указывают на значительный рост случаев гриппа.

В амбулаторной сети Риги количество пациентов с гриппом за две недели выросло до 107,3 случаев на 100 000 жителей, что свидетельствует о превышении установленного эпидемического порога (100 случаев на 100 000 жителей).

Также увеличилось количество госпитализированных пациентов с гриппом как в Риге, так и в других регионах. В Национальной лаборатории микробиологических референсов Рижской Восточной клинической университетской больницы доля положительных образцов среди исследованных увеличилась с 2,9% до 10,2%.

На прошлой неделе грипп был клинически подтвержден в 38 случаях, в основном в Риге. Один случай гриппа также был зарегистрирован в Юрмале и в Валмиерском крае.

SPKC напоминает, что вакцинация против гриппа все ещё рекомендуется, поскольку распространение гриппа может продолжаться до конца мая. Поэтому человек может получить пользу от вакцинации, даже если он не сделал ее до начала сезона гриппа.

Иммунитет сохраняется в среднем шесть месяцев, однако следует помнить, что защита после получения вакцины формируется в течение 10-14 дней, и в этот период следует избегать контакта с больными людьми, отмечает SPKC.

Вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 особенно рекомендуется людям, у которых острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей часто протекают в тяжелой форме и у которых есть высокий риск осложнений в случае заболевания. На сайте SPKC размещена информация о медицинских учреждениях, где можно получить оплаченную государством

прививку против гриппа для пациентов из групп риска. Список может быть дополнен и изменен в зависимости от доступности вакцин.

Национальная служба здравоохранения напоминает, что в период эпидемии гриппа, начиная с 19 декабря 2024 года, за счет средств государственного бюджета оплачиваются визиты семейных врачей на дом к больным гриппом (если зарегистрированный пациент проживает в зоне действия врача). За такие визиты больные должны платить только установленную государством долю пациента — 2,85 евро.

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