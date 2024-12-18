Самая длинная очередь в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) на магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы пройти обследование за государственный счет, составляет почти два года, поскольку в очереди ожидают около 2000 человек, сообщили порталу Delfi в больнице.

Как сообщила руководитель отдела общественных отношений Эвия Милейко, существует также большая очередь на эндоскопические амбулаторные обследования, где прогнозируемое время ожидания в очереди составляет около девяти месяцев и более.

На данный момент в больнице Страдиня запись до конца июня 2025 года заполнена у эндокринологов, гастроэнтерологов и офтальмологов. В свою очередь, до конца марта 2025 года запись заполнена у ревматологов, гематологов, челюстно-лицевых хирургов и профпатологов, сообщила Милейко.

Велика нагрузка и в Рижской восточной клинической университетской больнице (RAKUS), где на данный момент в зависимости от специальности врача на оплачиваемые государством приемы и обследования можно записаться с апреля или мая, сообщил директор Управления амбулаторными услугами Восточной больницы Игорь Владимиров.

Он также пояснил, что система записи на прием не изменилась - пациентам не нужно ждать 1 января, так как запись открыта и можно записаться за полгода до визита.

"В рамках нескольких программ Национальная служба здравоохранения (NVD) рассчитала оплату услуг на 2025 год в соответствии с фактическим спросом, зафиксированным в предыдущие годы. За это мы очень благодарны NVD, поскольку это позволит большему количеству пациентов получить оплачиваемые государством услуги. Однако следует признать, что в наиболее востребованных программах объем квот, выделяемых государством, все еще недостаточен", - подчеркнул Владимиров.

Наибольшим спросом в RAKUS пользуются консультации кардиологов и ревматологов, а также различные обследования, такие как МРТ, УЗИ и компьютерная томография.

Владимиров подчеркнул, что в 2025 году перед записью пациента на консультацию или обследования семейный врач должен будет выдать электронное направление. "Это требование может улучшить доступность услуг, так как в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда пациента записали к специалисту без направления, искусственно создавая очередь", - отметил он.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") ранее уже объяснял, что медицинские учреждения привыкли записывать пациентов на различные плановые манипуляции во второй половине года, надеясь, что осенью государство найдет и выделит на это дополнительное финансирование. В этом году ситуация изменилась: дополнительное финансирование в размере около 275 миллионов евро было заранее зарезервировано для включения в базовое финансирование, сказал министр. Это означает, что финансирование, которые обычно больницы получали только в конце года, было выплачено им раньше.

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