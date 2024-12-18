Самая длинная очередь в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) - на магнитно-резонансную томографию (МРТ): чтобы пройти обследование за государственный счет, надо прождать почти два года. На сегодня своей записи ждут около 2000 человек, сообщили порталу Delfi в больнице.

Огромная очередь и на эндоскопические амбулаторные обследования, где прогнозируемое время ожидания составляет около девяти месяцев и более, сообщила руководитель отдела общественных отношений Эвия Милейко.

Также в больнице Страдиня запись до конца июня 2025 года - у эндокринологов, гастроэнтерологов и офтальмологов. До конца марта 2025 года нет свободных "окон" у ревматологов, гематологов, челюстно-лицевых хирургов и профпатологов, сообщила Милейко.

Велика нагрузка и в Рижской восточной клинической университетской больнице (RAKUS), где на сегодня, в зависимости от специальности врача, оплачиваемые государством приемы и обследования доступны не раньше, чем с апреля или мая, сообщил директор Управления амбулаторными услугами Восточной больницы Игорь Владимиров.

Он тпояснил, что система записи на прием не изменилась - пациентам не нужно ждать 1 января, так как запись открыта и можно записаться за полгода до визита.

"В рамках нескольких программ Национальная служба здравоохранения (NVD) рассчитала оплату услуг на 2025 год в соответствии с фактическим спросом, зафиксированным в предыдущие годы. За это мы очень благодарны NVD, поскольку это позволит большему количеству пациентов получить оплачиваемые государством услуги. Однако следует признать, что в наиболее востребованных программах объем квот, выделяемых государством, все еще недостаточен", - подчеркнул Владимиров.

Наибольшим спросом в RAKUS пользуются консультации кардиологов и ревматологов, а также различные обследования, такие как МРТ, УЗИ и компьютерная томография.

Владимиров подчеркнул, что в 2025 году перед записью пациента на консультацию или обследования семейный врач должен будет выдать электронное направление. "Это требование может улучшить доступность услуг, так как в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда пациента записали к специалисту без направления, искусственно создавая очередь", - отметил он.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") ранее уже объяснял, что медицинские учреждения привыкли записывать пациентов на разные плановые манипуляции во второй половине года, надеясь, что осенью государство найдет и выделит на это дополнительное финансирование.

В этом году ситуация изменилась: дополнительное финансирование в размере около 275 миллионов евро было заранее зарезервировано для включения в базовое финансирование, сказал министр. Это означает, что финансирование, которые обычно больницы получали только в конце года, было выплачено им раньше.

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