Консилиум врачей Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) принял решение прекратить лечение тяжелобольного Габриэлса Муторса лекарствами, на которые люди пожертвовали полмиллиона евро, поскольку его состояние здоровья ухудшилось. В среду, 18 декабря, об этом решении сообщили родителям молодого человека, сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

Отец Габриэлса, Силвестрс Муторс, который вместе с двоюродным братом своего сына приехал выслушать заключение врачей, сказал LTV, что врачи решили прекратить лечение, чтобы уменьшить страдания Габриэлса.

LTV сообщает, что в минувшую субботу вечером Габриэлсу стало трудно дышать, и была вызвана неотложная помощь, чтобы доставить его в Огрскую больницу. В больнице Габриэлс потерял сознание. Врачи откачали жидкость, скопившуюся в его легких, и сказали, что, к сожалению, иммунотерапию придется прекратить.

На данный момент семья организует паллиативный уход за Габриэлсом дома.

Двоюродный брат Габриэлса Роналдс поблагодарил людей за пожертвования его близкому человеку.

Два года назад у Габриэлса была диагностирована злокачественная опухоль в спине. Рак можно вылечить с помощью специальных медикаментов, которые были выписаны, однако стоимость одной дозы составляет почти 10 000 евро. Необходимо пройти пять курсов, каждый из которых длится 10 дней. Общая сумма расходов составляет около полумиллиона евро и не покрывается государством.

22 120 частных лиц и 66 предприятий сделали пожертвования на лечение Габриэлса. Самое крупное пожертвование физического лица составило 10 000 евро, самое маленькое - 18 центов. Самое крупное пожертвование юридического лица составило 10 000 евро от программы поддержки онкобольных Latvenergo, свидетельствует обобщенная информация благотворительной организации.

Изначальное лечение не помогало Габриэлсу, но его жизнь могло спасти лекарство стоимостью почти полмиллиона евро. Государство было покрыть лишь 14 228 евро из этой суммы.

Ранее сообщалось, что 20-летний Габриэлс прошел через 10 процедур химиотерапии и 20 процедур лучевой терапии, а также перенес операцию.

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