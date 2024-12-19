В четверг, 19 декабря, Сейм утвердил исполняющим обязанности президента Банка Латвии Мариса Калиса, который в настоящее время является заместителем руководителя центрального банка Мартиньша Казакса, полномочия которого истекают в субботу.

В четверг в парламенте состоялось голосование по избранию нового президента Банка Латвии, однако формирующие правительство "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян накануне договорились отказаться от ранее поддержанных ими кандидатов - Казакса и председателя правления финансового учреждения развития Altum Рейниса Берзиньша, чтобы к началу следующего года договориться об одном кандидате, которого поддержит вся коалиция.

Единственным кандидатом на этот пост остался выдвинутый оппозиционной партией "За стабильность" Павел Кузьмин, за которого проголосовали только десять депутатов этой партии.

Калис, который был назначен заместителем президента Банка Латвии в 2020 году, будет исполнять обязанности президента до избрания нового главы центрального банка. Коалиционные партии обещают, что новый президент Банка Латвии будет избран до конца января 2025 года.

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