Чтобы предоставить возможность еще большей части населения освободиться от кредитных обязательств, Сейм в окончательном чтении внес поправки в Закон "Об освобождении физических лиц от долговых обязательств".

Поправки увеличили порог доходов, позволяющий подать заявку на списание долгов. Возможность погашения своих кредитных обязательств будет также предоставлена жителям, чей средний доход за последний год не превышает размер минимальной месячной заработной платы, установленной в стране, с коэффициентом 1,5. Общая сумма основного долга и сопутствующих обязательств также не должна превышать 5000 евро, как это было установлено ранее.

При подаче заявки на списание долгов не будут учитываться средства в размере 15% от установленной в стране минимальной месячной заработной платы на каждого иждивенца. Таким образом, расширится охват социальных групп риска, включая лиц, получающих пенсию по инвалидности, пенсию по возрасту или государственное социальное пособие, а также многодетные семьи и лиц, на иждивении которых находится ребенок с инвалидностью.

Ранее возможность списания долгов предоставлялась только тем, чей средний доход не достигал установленного в стране размера минимальной месячной заработной платы. Это касалось исключительно лиц, которые в течение последних 12 месяцев до подачи заявления как минимум три месяца имели статус малоимущих или нуждающихся.

Закон "О освобождении физического лица от долговых обязательств" действует с 2022 года, но внесение изменений было инициировано, поскольку существующее регулирование на практике оказалось неэффективным. Согласно данным, собранным Советом присяжных нотариусов Латвии, по вопросу освобождения от долгов по кредитам до 5000 евро было подано 18 заявлений: в трех случаях освобождение было отклонено, шесть дел находятся на рассмотрении, и только по девяти делам было принято решение о списании долгов, подчеркнули авторы поправок к закону.

Облегчая процесс освобождения от долговых обязательств, предполагается усилить восстановление платежеспособности социально уязвимых и малообеспеченных групп, способствовать сокращению социальной неравенства, снижению теневой экономики, а также улучшить общую ситуацию в семьях, отметили авторы изменений.

Сейм также установил, что жители, которые подадут заявки на списание долгов в 2025 году, не будут обязаны оплачивать заверение заявки у присяжного нотариуса.

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