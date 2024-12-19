Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с использованием уголовно-процессуальных методов проверило, имели ли место коррупционные преступления в рамках сложной и масштабной закупки на поставку продовольствия, проведенного Центром логистики и закупок государственной обороны (VALIC). Бюро пришло к выводу, что из-за недостаточного опыта членов конкурсной комиссии и недостаточного надзора со стороны ответственных учреждений были допущены несколько дисциплинарных нарушений, которые не связаны с коррупцией и не влекут уголовной ответственности, сообщили порталу Delfi в KNAB.

Первоначальная информация указывала на возможность того, что четыре лица — два члена конкурсной комиссии, представитель компании и советник бывшего министра обороны — могли совершить преступные действия с целью обеспечить победу конкретной компании в конкурсе на поставку продовольствия для нужд Национальных вооруженных сил (НВС).

Для проверки этой информации KNAB 3 марта 2023 года возбудил уголовный процесс по подозрению в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, указании в декларации ложных сведений о собственности или других доходах в значительных объемах, а также разглашении конфиденциальной информации, не являющейся государственной тайной. Ответственность за такие преступления предусмотрена частью второй статьи 318, частью второй статьи 219 и статьей 329 Уголовного закона.

В ходе расследования KNAB провело обширные процессуальные действия, включая обыски, санкционированные судом, допросы лиц, изъятие документов, анализ полученной информации и другие меры. Полученная информация указывала на то, что в условиях конкурсаа были установлены необоснованно низкие требования к квалификации участников, а также конкурсная комиссия неоднократно изменяла условия закупки и технические спецификации, что породило обоснованные подозрения, что изменения могли быть внесены в интересах конкретной компании. Кроме того, информация свидетельствовала о недостаточной оценке комиссией соответствия участников и технических спецификаций целям конкурса.

Доказательства, полученные KNAB, подтверждают, что действия лиц содержат признаки дисциплинарных нарушений, которые в соответствии с компетенцией уже были оценены Министерством обороны. По мнению KNAB, эти нарушения могут быть связаны с недостатком опыта членов конкурсной комиссии в проведении столь сложной и масштабной закупки, а также с недостаточным надзором со стороны Министерства обороны и недостаточным информированием Министерства обороны со стороны VALIC (Центр логистики и закупок обороны) о конкурсном процессе и планируемых расходах.

При оценке информации, полученной в ходе расследования, не было найдено подтверждений тому, что лица, фигурирующие в уголовном процессе, совершали коррупционные преступления. Также доказательства не подтверждают, что лица были подвержены влиянию, заинтересованы в признании определенного претендента победителем конкурса или совершали действия, обеспечивающие преимущества или ограничивающие возможности других претендентов быть признанными победителями. В то же время KNAB отмечает, что сумма по закупочному договору не была выплачена, и государству не был нанесен финансовый ущерб. Таким образом, 18 декабря KNAB приняло решение прекратить уголовный процесс по подозрению в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях и разглашении конфиденциальной информации, не являющейся государственной тайной.

В ходе досудебного расследования KNAB установило, что бывший советник министра обороны мог указать ложные сведения в своей ежегодной декларации государственного должностного лица, а именно не задекларировал покупку автомобиля. В связи с этим 31 января 2024 года KNAB обратилось в Генеральную прокуратуру с предложением начать уголовное преследование данного государственного должностного лица за указание ложных данных, связанных с имуществом или другими доходами в крупном размере, в декларации. По имеющейся у KNAB информации, данное лицо достигло соглашения с прокурором о признании вины и наказании. Бывший советник министра обороны уплатил назначенный штраф в размере 3500 евро. По информации агентства LETA, этим должностным лицом был советник бывшего министра обороны Артиса Пабрикса (Latvijas Attīstībai) Айвар Тиесниесис, который скончался 17 декабря этого года в возрасте 67 лет.

В ходе расследования KNAB передал собранную информацию в Бюро по надзору за закупками в соответствии с институциональной компетенцией с просьбой оценить, были ли допущены административные нарушения в рамках закупки. Согласно имеющейся у KNAB информации, Бюро по надзору за закупками привлекло к административной ответственности шесть человек.

Для улучшения системы публичных закупок, снижения коррупционных рисков и усиления неотвратимости наказания за должностные преступления Генеральная прокуратура при поддержке KNAB предложила внести в нормативные акты ответственность за действия, совершаемые в интересах конкретного участника закупки. Эта инициатива получила поддержку, и 6 июня 2024 года Сейм в окончательном чтении принял поправки в Уголовный закон, дополнив несколько его статей новым составом преступного деяния. Изменения предусматривают, что правоохранительные органы могут привлекать государственных должностных лиц к уголовной ответственности за такие преступления, как злоупотребление служебным положением, бездействие и другие, если они совершены с целью получения необоснованных преимуществ для себя или другого лица.

Как уже сообщалось ранее, зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре 2022 года заключила контракт стоимостью 220 миллионов евро на поставку продовольствия для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) на ближайшие пять лет.

Согласно договору с SIA Zītari LZ, компания должна была создать логистическую систему, объединяющую ряд производителей продовольствия и других поставщиков, чтобы обеспечить доставку продуктов питания всем подразделениям НВС по всей территории Латвии. В рамках контракта компания также должна была обеспечивать необходимый запас продовольствия по запросу НВС, а в случае войны — организовать производство и поставку продуктов питания для нужд армии.

Летом 2023 года Министерство обороны достигло соглашения с компанией о досрочном расторжении контракта на поставку продовольствия армии.

Руководство Министерства обороны сообщило, что выводы внутренних проверок, проведенных внутри ведомства, в значительной степени совпадают с результатами аудита, проведенного Госконтролем. Большая часть рекомендаций Госконтроля уже внедрена для повышения прозрачности системы государственных закупок.

Тем временем Генеральная прокуратура в ходе проверки установила, что руководство армии, подписывая договор с Zītari LZ, не учло важные организационные вопросы и не обеспечило единый и чёткий порядок заключения контрактов на поставку продуктов в переходный период.

В связи с этим конкурсом на предоставление логистических услуг для поставки продовольствия армии ранее был освобожден от должности руководитель комиссии по закупкам, бывший член Национального объединения Эрикс Эзериньш, а также начальник отдела закупок и контрактов Управления обеспечения штаба НВС Имантс Фрейбергс. Также было принято решение не продлевать контракт на профессиональную службу с еще одним представителем НВС.

Скандал с конкурсом пришелся на те периоды, когда Министерство обороны возглавляли Артис Пабрикс - перед выборами в Сейм 2022 года, а затем - после выборов - Инара Мурниеце (Национальное объединение). Многолетний госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс отрицал какую-либо свою причастность к конкурсу. После того, как ведомство возглавил Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), Гарисонс из-за разногласий с новым министром оставил должность.

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