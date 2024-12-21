Компания JCDecaux Latvija установит в Елгаве 87 новых навесов остановок общественного транспорта, сообщила руководитель компании Елена Брокане. Навесы спроектированы одним из величайших архитекторов современности Норманом Фостером.

Компания установит навесы за свой счет и будет обеспечивать их регулярную уборку, ремонт и, при необходимости, замену стекол. Взамен она получает право размещать рекламу на этих земельных участках в течение 15 лет.

"JCDecaux Latvija инвестирует в этот проект почти миллион евро, что делает его одним из важнейших проектов инфраструктуры городской среды в Елгаве. Город получает современное решение без дополнительных затрат, жители и гости города – более удобные и привлекательные места ожидания общественного транспорта", – заявила Брокане.

Fоtо: Пресс-фото

"Мы убеждены, что инфраструктура должна быть не только практичной, но и визуально привлекательной. Новые остановки объединяют силуэт города с характерными для Елгавы элементами – мостом, замком, башней Троицкой церкви, дикими лошадьми и другими символами, отражающими дух города. Эта эстетика в сочетании с функциональностью помогает создать неповторимый образ Елгавы", — отметил руководитель муниципального учреждения Pilsētsaimniecība Марис Миелавс.

Норман Фостер - британский архитектор, который работает в стиле "хай-тек" и фокусируется на энергоэффективных строительных технологиях. Бюро Фостера спроектировало множество всемирно известных зданий и объектов - например, самый высокий мост в мире (виадук Мийо на юге Франции); штаб-квартиру компании Apple в Купертино; небоскрёб "Мэри-Экс" в Лондоне и т.д.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !