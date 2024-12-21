Операторы мобильной связи BITE Latvija, Latvijas Mobilais Telefons и Tele2 начали переговоры о создании единой системы по борьбе с мошенниками, которые имитируют латвийские номера при совершении звонков из-за границы. Об этом сообщает Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK).

Предполагается, что совместная работа станет более эффективным решением по сравнению с индивидуальными действиями каждого из операторов. SPRK со своей стороны будет изучать необходимость внесения поправок в законодательство, чтобы облегчить сотрудничество.

Переговоры между операторами начались в декабре. В рамках сотрудничества планируется улучшить контроль нагрузки при звонках из сетей других операторов.

Случаи мошенничества, когда злоумышленники маскируют свой номер под номера латвийских операторов, становятся все более распространенными. Это позволяет преступникам выдавать себя за представителей каких-либо учреждений - например, банков или полиции - и пытаться выманивать у абонентов личные данные, чтобы получить доступ к банковским счетам и т.д.

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