В Детской клинической университетской больнице (BKUS) открылось новое отделение головной боли. Его задача - улучшить диагностику и лечение детей и подростков, страдающих от головной боли, сообщили Delfi в больнице.

Отделение обеспечивает комплексный подход: с пациентом будет работать команда из врачей разных специальностей, которые должны установить причины головной боли и предложить наиболее подходящее решение, заявила Даце Шевченко, руководитель отдела коммуникаций Детской больницы.

Головная боль - очень распространенная проблема симптом среди детей и подростков. Исследование Европейской федерации головной боли свидетельствует, что 62% детей и подростков испытывают первичную головную боль, не связанную с основным заболеванием. Мигрень встречается у 11% молодых людей, а связанная с напряжением головная боль - у 17%. Основная задача - отличить первичную головную боль от вторичной, которая может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем.

Новое отделение головной боли дает возможность получить подробную консультацию и план лечения от специалистов разных областей, которые работают вместе, чтобы помочь пациенту.

"Головная боль - это очень распространенный симптом, но он может быть и очень общим. Отделение головной боли позволит нам предложить комплексный и качественный подход, основанный на последних рекомендациях", - заявил главный врач Клиники неврологии и нейрохирургии Детской больницы Микус Дирикс.

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