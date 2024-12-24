Латвия передала Украине конфискованные у "пьяных водителей" машины на общую сумму 2,25 млн евро. Об этом сообщает Служба государственных доходов (VID).

16 февраля 2023 года Сейм единогласно принял в срочном порядке поправки к Закону о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволяют передавать Украине автомобили, которые оказались в собственности латвийского государства. В число таких машин входит транспорт, который был конфискован у водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

С момента вступления в силу вышеупомянутых изменений в закон правительство приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей. По данным VID, Украине было передано в общей сложности 612 автомобилей стоимостью, предварительно, 2,25 млн евро.

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