В четверг вечером на улицах Риги образовались основательные заторы. Муниципальное предприятие Rīgas satiksme призывает жителей учитывать, что из-за "пробок" общественному транспорту приходится проводить в пути больше времени.

По данным Balticmaps.eu, к 19.00 заторы образовались в центре Риги, на Вантовом мосту, а также на столичных окраинах.

"Пробки" зафиксированы на улице Лиепаяс, на Густава Земгала гатве, ул. Сенчу, на участках улицы Краста, на ул. Калнциема, ул. Пернавас, на ул. А.Чака — между улицами Матиса и Таллинас, а также во многих других местах.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !