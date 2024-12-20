В этом году оперативные службы с большой тревогой ждут Рождественских выходных, так как у людей будет шесть выходных дней подряд, говорится в заявлении оперативных служб для прессы.

Наибольшую обеспокоенность вызывает возможность чрезмерного употребления в длинные выходные алкоголя, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям и другим угрожающим жизни ситуациям.

Чтобы праздники прошло спокойно и без трагических инцидентов, Госполиция, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) и Служба неотложной медицинской помощи призывают людей ответственно и разумно вести себя на дорогах, а также не забывать о безопасности дома, своем здоровье и здоровье близких.

Полиция предостерегает всех участников дорожного движения от безрассудного поведения, которое может привести к серьезным последствиям. Помимо обычного контроля за дорожным движением, в выходные дни полиция будет усиленно проверять, не сели ли водители за руль в состоянии опьянения, используются ли ремни безопасности и соблюдаются ли правила безопасной перевозки пассажиров.

Оперативные службы напоминают, что бдительность окружающих людей может сыграть решающую роль в предотвращении аварий, поэтому призывают сообщать о случаях, когда водитель пытается сесть за руль в состоянии опьянения.

В свою очередь ГПСС напоминает, что многие трагические пожары можно было бы предотвратить, если бы люди ответственно относились к соблюдению требований пожарной безопасности - не оставляли без присмотра горящие свечи и проверяли исправность гирлянд.

Для сохранения собственного здоровья и здоровья близких медики призывают не употреблять алкоголь или делать это в меру, а также присматривать за детьми, чтобы уберечь их от ожогов и других травм.

Во время длинных праздничных выходных круглосуточно будут работать консультативный телефон семейных врачей 6601 6001, дежурные врачи и пункты неотложной помощи.

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