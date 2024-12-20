Режиссер анимационного фильма "Поток" Гинтс Зилбалодис стал "Человеком Европы-2024" в Латвии, сообщила агентству LETA генеральный секретарь Европейского движения в Латвии Лиене Валдмане.

Голосовавшие отмечали, что благодаря фильму Зилбалодиса о Латвии узнали во всем мире, а результаты его работы могут оказать большое и долгосрочное влияние на развитие анимации.

На финальном этапе голосования на этот титул претендовали также президент Латвии Эдгар Ринкевич и руководитель Лузнавской усадьбы Ивета Балчуне.

В целом на голосование в 2024 году было выдвинуто почти 70 кандидатов, что является рекордным показателем. Европейское движение в Латвии организовало общественное голосование за обладателя титула "Человек Европы" уже 27-й год подряд.

Прорыв Straume - это самое высокое достижение Латвии в сфере киноиндустрии. Режиссер, продюсер, сценарист и художник Straume - "наш" Гинтс Зилбалодис, 30-летний выпускник Латвийской Академии художеств. В 2019 году, после создания нескольких анимационных короткометражек, Зилбалодис выпустил свой дебютный анимационный полнометражный фильм Projām (Away, "Прочь") - и тут же получил награду на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

Straume - второй полнометражный фильм Зилбалодиса. Над ним, помимо режиссера, работали продюсер и соавтор сценария Матис Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Силли-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Зальупе, создатели визуальных эффектов Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.

Картина латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса Straume ("Поток" - по-русски, Flow - по-английски) уже получила награду Европейской киноакадемии как лучший полнометражный анимационный фильм и вошла в шорт-лист претендентов на "Оскар".

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