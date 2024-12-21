Исторически Латвия и США - союзники, вне зависимости от того, кто президент, заявил в программе Kāpēc с Алиной Ластовской на Delfi TV президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, пока прогнозировать, как будет развиваться ситуация в Украине преждевременно - нет готовности к переговорам со стороны России и еще не пришла официально к власти новая американская администрация, это произойдет только после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Посмотреть полную запись интервью президента Эдгара Ринкевича Алине Ластовской в программе Kāpēc на Delfi TV можно здесь.

"Мне кажется, мы сейчас на такой стадии, когда мы не можем говорить обо всех этих делах по-настоящему. И не можем говорить по трем причинам. Первое - все это давление сейчас больше направлено на Украину: надо садиться за стол переговоров, надо говорить, надо и действовать и искать мир. Мы видим, что со стороны России не только не звучит готовность сесть и говорить, а наоборот - военная деятельность стала еще активнее. Второе дело - должны ли быть там [Украине] европейские солдаты... [] Это дело решаемо, во-первых, так, что украинцы должны согласиться, во-вторых, государства ЕС или европейские страны НАТО, поскольку среди этих солдат могут быть и солдаты Великобритании и кто-то из военного контингента за пределами Европы, тоже должны согласиться. И третье - какой будет эта формула? Поскольку я сейчас не убираю со стола ни одну идею, но сейчас несколько преждевременно говорить. У нас нет готовности России к переговорам, у нас нет ясного предложения от приходящей американской администрации, и его не может быть до 20 января. И я не жду, что это будет короткий стремительный политический процесс, это займет весь 2025 год. Хорошо, там будут европейские солдаты, если с этим согласятся, будет ли так называемый "зонтик" Совета безопасности ООН? И последнее - если мы посылаем солдат, то как мы обеспечим свою безопасность и какой будет роль Америки на том самом Европейском континенте и в укреплении безопасности членов НАТО? Тут ужасно много вопросов", - так охарактеризовал ситуацию вокруг Украины за месяц до инаугурации избранного президента США Эдгар Ринкевич.

На вопрос о том, готова ли будет Латвия послать в таком случае свои солдат в Украину, Ринкевич ответил так : "Это еще не обсуждалось ни в Совете нацбезопасности, ни насколько я знаю, ни в правительстве или в Сейме, окончательное решение тут будет за Сеймом. Это только идея. Эти идеи ходят не только, как говорится, в кулуарах, но и обсуждаются разными лидерами в разных форматах. Я скажу, если мы это видим как общую договоренность НАТО и/или ЕС, то это другая нагрузка. Идея, что мы посылаем сейчас, ия комментировал это в начале года, сказав, что я все же активность в Украине такого вида вижу как совместно обсужденное и принятое за столом Альянса решение. Потому что это уже немного затрагивает вопросы нашей безопасности.

"Мы видим, что Украина борется, что Украине трудно", - признал президент Латвии: "Но о то, что я уже говорил и в интервью, и своим коллегам, политикам из других стран, на встречах президентам и министрам иностранных дел, руководителям правительств, во-первых, если мы действительно хотим серьезный мир, то Украину нужно вооружать, надо помогать сейчас. Поскольку Россия будет уважать только сильную Украину. Во-вторых, если мы хотим долгий мир, то нам нужно обеспечить механизм, который сделает Украину сильнее в военном отношении, экономически... [..]Мы видим, что в случае с НАТО единодушия нет, и откровенно говоря, я не вижу, что оно будет в течение ближайшего года".

К высказываниям Дональда Трампа об угрозах выхода США из НАТО Ринкевичя относится "абсолютно нормально". По его словам, причина резких слов - это частично вина самих европейских стран НАТО: речь идет о том, что они выделяют недостаточно средств на оборону, о чем говорили администрации всех президентов США.

"Просто так прямо, резко и зло об этом говорил как бывший, так и будущий президент США Трамп. Несчастье в том, что нам нужно понимать, что это рассказ уже не о 2% [расходов на оборону от ВВП каждой страны НАТО], нам фактически всем надо говорить о 3%. Это минимум. Мы возвращаемся в ситуацию, в которой НАТО было во время Холодной войны. Ждать, что кто-то заплатит, скажем так, большую за то, чтобы содержать здесь своих военных, а мы ничего не будем делать - я думаю, что с президентом Трампом это не пройдет", - сказал Ринкевич.

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