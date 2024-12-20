На своей странице в Facebook депутат Рижской думы от партии "Честь служить Риге" Наталья Абола написала, что 31 декабря на Латвийском телевидении (LTV7) выйдет последний выпуск новостей на русском языке. Она отметила, что прекращение трансляции программ на русском языке на общественном телевидении "вполне логично в свете усиления русофобских действий со стороны агрессивного национального меньшинства". Позже бывшая телеведущая, а сейчас политик пояснила, что имела ввиду не всех латышей, а "агрессивное меньшинство внутри нации, а не всю нация в целом".

Служба госбезопасности сообщила агентству LETA, что ей известно о высказываниях данной личности. Служба оценивает данный случай в рамках своей компетенции.

Аболa в четверг, 19 декабря, в Facebook написала, что была приглашена на "предупредительную беседу" в СГБ. По ее словам, в СГБ её предупредили, что "в случае повторного общественного возмущения" в отношении нее может быть начато уголовное преследование.

"Мне запрещено раскрывать содержание беседы, если она уже состоялась. Не знаю, будут ли те милые люди, которые комментировали мой пост, вызваны для воспитательной дискуссии, но я планирую обсудить с адвокатом подачу заявления в полицию," — написала Абола.

Согласно закону, СГБ имеет право вызывать в государственные органы безопасности любое лицо в рамках проверки информации или материалов, которые находятся в компетенции службы. Также служба имеет право предупреждать граждан о недопустимости совершения действий, которые могут представлять угрозу государственной безопасности.

СГБ также вправе требовать прекращения нарушений закона или других действий, препятствующих выполнению полномочий сотрудников государственной безопасности, и применять предусмотренные законом принудительные меры в отношении нарушителей.

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