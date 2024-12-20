Около половины семейных врачей Латвии, а именно 540 человек, считают предложенные Национальной службой здравоохранения (НВД) условия договоров несоразмерными и обратились в административный суд. Об этом агентству LETA сообщила глава Латвийской ассоциации семейных врачей Латвии Алиса Ницмане-Айшпуре.

Как пояснила Ницмане-Айшпуре, в начале года Национальная служба здравоохранения предложила заключить единый договор с медицинскими учреждениями Латвии сроком на десять лет. Это вызвало возражения со стороны семейных врачей. Они были недовольны односторонним правом службы вносить изменения в договор без согласования с врачами, а также несоразмерными штрафными санкциями.

Несмотря на длительный процесс согласования условий договора, остались "очень важные требования", с которыми семейные врачи не могут согласиться, рассказала глава ассоциации.

По ее словам, 540 семейных врачей подписали доверенности на имя ассоциации, чтобы она защищала их права через адвокатов в административном суде.

Ницмане-Айшпуре утверждает, что до обращения в суд врачи просили организовать консультации с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери ("Новое Единство") и представителями Национальная служба здравоохранения, но ни министр, ни служба здравоохранения на их запрос не откликнулись. Поэтому было принято решение решать конфликт через суд.

В пятницу, 20 декабря, административный суд удовлетворил просьбу врачей о временной защите и обязал НВД предоставить пояснения по спору до 6 января следующего года. Рассмотрение заявления медиков в письменной форме запланировано на 10 января, отметила Ницмане-Айшпуре. Интересы семейных врачей в суде представляет юридическая фирма Cobalt.

НВД отправила договоры семейным врачам на подпись 14 декабря. Подписать их нужно в течение месяца, а вступление в силу планируется с 1 января следующего года.

Год назад у Латвийской ассоциации семейных врачей Латвии также были разногласия с Министерством здравоохранения и НВД по поводу условий предложенных договоров. В конце концов договоры были подписаны.

Тогда ассоциация была в основном недовольна финансовыми обязательствами, предусмотренными в договоре. Даже звучали угрозы, что семейные врачи будут работать только четыре дня в неделю за государственные средства, а в пятый день предоставлять платные консультации.

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