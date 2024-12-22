В связи с приближением Нового года Рижское самоуправление призывает владельцев собак уделить особое внимание своим четвероногим друзьям. У многих собак возникает панический страх из-за праздничного шума, и мероприятия могут обернуться большими переживаниями. Рижская дума в этом году не будет устраивать новогодний фейерверк и призывает жителей отказаться от использования пиротехники.

В рамках программы контроля популяции бездомных животных Рижское самоуправление десять лет назад ввело информационный телефон 67558855, на который горожане могли звонить и получать необходимую информацию по вопросам, связанным с животными. Этот телефон теперь закрыт, и вместо него создан новый единый телефонный центр Рижского самоуправления

– 80001201. По этому номеру можно сообщать о самых разных проблемах, связанных с животными, в том числе оперативно запрашивать помощь (транспорт, ветеринарная помощь) для беспомощного, пострадавшего или бездомного животного на территории Риги. Также сообщения можно отправлять по электронной почте: 1201@riga.lv.

Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы напоминает, что исчезновение собаки на прогулке приносит не только множество волнений, но и материальные расходы. Владельцы обязаны покрывать расходы на отлов, транспортировку, ветеринарную помощь и содержание собаки в приюте. Если владелец собаки откажется возмещать расходы Рижскому самоуправлению, будут подготовлены документы для подачи в суд с целью принудительного взыскания средств.

При определении суммы к оплате для владельца собаки применяются тарифы, установленные в договоре между поставщиками услуг – ловцами животных, ветеринарными клиниками, приютами и Департаментом жилья и окружающей среды Рижской думы – на предоставление соответствующих услуг.

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