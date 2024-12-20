В список лиц, нежелательных для пребывания в Латвии, включены еще 13 граждан Грузии, сообщила в сети "X" (ранее -- Twitter) министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство").

Она уточнила, что запрет на въезд для граждан Грузии установлен на неопределенный срок.

Как и в предыдущий раз, Министерство иностранных дел Латвии не раскрыло имена лиц, включенных в "черный список".

⛔️ Esmu pieņēmusi lēmumu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā iekļaut vēl 13 Gruzijas pilsoņus, atbilstoši Imigrācijas likuma 61. panta otrajai daļai.



Liegums ieceļot Latvijā personām ir noteikts uz nenoteiktu laiku. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 20, 2024

В начале декабря страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавляет законные протесты в Грузии.

После этого Эстония и Литва ввели запрет на въезд для 11 граждан Грузии за нарушения прав человека при подавлении протестов. Среди этих лиц был основатель правящей партии "Грузинская мечта", бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили. Латвия также приняла аналогичные меры, но не назвала имена людей, подпадающих под санкции.

15 декабря министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подписал приказ о введении санкций против еще 14 высокопоставленных грузинских чиновников и судей, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. 16 декабря министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также объявил о запрете на въезд в страну для Кобахидзе и еще 16 чиновников.

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