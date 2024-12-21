Из-за снега и гололеда во многих местах в центральной части Видземе в субботу будет затруднено движение, свидетельствует оперативная информация Latvijas Valsts ceļi.

Осложнено движение на главных автодорогах по Видземскому шоссе (A2), Валмиерскому шоссе (A3), на дорогах Цесис-Мадона (P30), Цесис-Валмиера (P20) и Плявиняс-Гулбене (P37).

В свою очередь, на дорогах местного значения затруднено движение в окрестностях Цесиса, Валмиеры, Валки, Гулбене, Алуксне, Балви и Екабпилса.

С раннего утра по всей Латвии в работах по обслуживанию дорог задействованы 153 единиц зимней техники. Скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими материалами.

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