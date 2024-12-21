Несмотря на членство в НАТО страны Балтии должны быть готовы к тому, что в случае военного вторжения до прихода основных сил альянса им нужно будет продержаться около месяца, сказал в интервью LSM+ генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.

"На любые наши слова, что нужно готовиться к войне, всегда будет мощный контраргумент, который проработан, пожалуй, у каждого гражданина страны, являющейся членом НАТО, что "мы же в НАТО, чего нам бояться". Задаю простой вопрос. Согласно российским планам, на захват Латвии, Эстонии, Литвы отводится от 3 до 5 дней. Первый эшелон стран НАТО будет готов к действиям в полном составе на 38-45-е сутки. То есть у вас есть, условно говоря, 33 дня, которые вы должны выстоять, когда надежный щит НАТО сможет защитить ваши территории. 33 дня. Есть ли у вас эти ресурсы, чтобы выстоять внутри страны самостоятельно?

У вас есть запасы продуктов, воды, медикаментов, оружия, боеприпасов к этому оружию, готовы ли у вас фортификационные сооружения, создана ли система противовоздушной обороны на местном уровне и на большом, чтобы эти 33 дня выстоять?" — задал вопрос Сергей Кривонос.

По его словам, последние 30 лет НАТО, как и Украина, готовилось к конфликтам невысокой интенсивности и продолжительности на уровне, как правило, максимум 10 бригад.

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