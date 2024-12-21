Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в Видземе открыт лыжный сезон и в конце недели там будут открыты, по крайней мере, четыре трассы, сообщает LETA.

Комплекс Briežkalns под Эргли открылся 8 декабря, и в настоящее время планирует работать до 2 января, если не изменятся погодные условия, что может привести к пропуску одного дня. Представители комплекса сообщили, что в настоящее время открыты только центральная трасса и горка для начинающих, но ведется тщательная работа по поддержанию их в рабочем состоянии. Количество посетителей в субботу было средним, но в целом хорошим.

Представитель комплекса отдыха Gaiziņš Юрис Страдыньш сообщил LETA, что в субботу в Гайзинькалнсе начался горнолыжный сезон. Хотя в настоящее время открыта только центральная трасса - 320-метровый Lielais Golgāts, уже в первый день было много людей. В настоящее время склон работает без выходных как минимум до 6 января.

"Первый день, и день хороший. Со снегом так себе, и в целом могло бы быть и лучше, но, учитывая то, какая зима, мы должны быть довольны тем, что имеем", - подчеркнул Страдыньш.

Цесисский лыжный парк Ozolkalns также открыл свой сезон в субботу, и в настоящее время открыта только Зеленая трасса. Пресс-секретарь парка Лига Рокпелне сказала, что посетителей не так много, но следует учитывать, что это только первый день. Горка планирует работать до 25 декабря, а если не будет дождя, то, может, и до Нового года. "В любом случае мы готовы, но конкретный ответ дать пока не можем", - отметила Рокпелне.

В воскресенье сезон планирует открыть и второй Цессийский лыжный комплекс - Žagarkalns, говорится на домашней странице предприятия. "Žagarkalns будет работать все праздничные выходные, и будут открыты оба склона - Cīruļkalns и Žagarkalns с тремя подъемниками, а также детская зона. Garais kalns и Skolnieku kalns будут еще закрыты". Если прогнозы изменятся, и в какой-то из дней будет лить сильный дождь, возможно, придется изменить график работы, чтобы сохранить снег, который "надувают" снежные пушки.

Представители других латвийских горнолыжных склонов сообщили LETA, что если морозы и выпавший снег сохранятся, то работы можно будет начать не раньше, чем после Рождества. Впрочем, прогнозы свидетельствуют о том, что устойчивые морозы и снег в этом году в Латвии маловероятны.

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