С 1 февраля 2025 года мобильные приложения "eParaksts" больше не смогут обновляться на смарт-устройствах с операционными системами "Android 8" и "iOS 13", а также более старых версиях операционных систем. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на государственное акционерное общество Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) .

Отмечается, что с 1 февраля будущего года мобильные приложения "eParaksts mobile", "eParakstsLV" и "eID Scan" будут поддерживаться только для новых версий операционных систем смартфонов.

Жители Латвии, которые в настоящее время используют услугу "eParaksts" на смарт-устройствах с операционными ситстемами "Android 8" и "iOS 13" или старше, с февраля 2025-го смогут пользоваться существующими версиями приложений, но не смогут обновлять приложения до более новых версий.

По данным LVRTC, сейчас в Латвии менее 1% пользователей "eParaksts mobile" и других подобных приложений используют устаревшие операционные системы.

VAS LVRTC — основной оператор наземной сети радио- и телепрограмм в стране. LVRTC управляет частями государственного оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT). В 2023 году оборот LVRTC составил 25,788 млн евро, что на 2,3% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла в 2,9 раза - до 16,314 млн евро.

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