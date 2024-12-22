По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в 2024 году в Латвии не было ни одной волны холода, а количество волн тепла достигло девяти, сообщает агентство LETA.

Волной холода латвийские метеорологи называют период, когда минимум шесть дней подряд минимальная суточная температура воздуха находится ниже 10-го процентиля периода климатической референции. А волна жары определяется как отрезок продолжительностью не менее шести дней с максимальной суточной температурой воздуха выше 90-го процентиля периода климатической референции.

Период климатической референции - 30-летний период с 1961 года по 1990 год, средние показатели которого используются в качестве референции для анализа климатических изменений.

Последняя волна холода, соответствующая упомянутому определению, зафиксирована в Латвии в первой декаде декабря 2023 года. В этом году в первой половине января и мая погода была близка к достижению критериев волны холода, но между несколькими холодными сутками были отдельные более теплые сутки и температура воздуха, соответствующая волне холода, в этом году ни разу не сохранялась шесть суток подряд.

С января по ноябрь в Латвии было 28 дней с соответствующей волне холода температурой воздуха и 191 день с соответствующей тепловой волне температурой. Сто теплых дней составили девять периодов, в которые по меньшей мере шесть дней наблюдались волны тепла.

Самая продолжительная волна тепла в 2024 году длилась 26 дней - она началась 3 сентября и завершилась 28 сентября. Вторая по продолжительности волна жары длилась 18 дней - с 16 мая по 2 июня. А в конце февраля - начале марта была 16-дневная волна тепла.

Из-за глобального потепления во всем мире растет число теплых дней и все чаще ставятся новые рекорды тепла. По данным синоптиков, средняя температура воздуха в Латвии в 1991-2020 годах была на 1,1 градуса выше, чем в 1961-1990 годах.

Прогнозируется, что в этом веке потепление станет еще более стремительным и средняя температура воздуха в Латвии может вырасти еще примерно на три градуса.

Но есть вероятность, что при таянии ледников под влиянием глобального потепления и увеличении количества осадков могут остановиться морские течения в Атлантическом океане, что вызовет резкое падение температуры в Северной Европе.

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