Правление Рижского свободного порта приняло решение уволить 75 из 115 сотрудников портовой полиции. Кроме того, учитывая изменения в транзитной отрасли и предвидя дальнейшее снижение грузопотоков, порт выставил на продажу за 4,4 млн евро свое эклюзивное офисное здание, сообщает в воскресенье программа TV3 "Nekā personīga".

Рижскому порту принадлежат огромные территории на обоих берегах Даугавы - они простираются на 15 км от Вантового моста до Рижского залива. Большая территории часть закрыта для жителей Риги, въезд возможен только по специальным пропускам.

Когда в столичный порт начали прибывать военные грузы НАТО, возникла угроза безопасности. До 2011 года Рижский свободный порт охраняло отделение "Apsardze" Государственной полиции. Порт был недоволен работой "Apsardze" и хотел создать собственную полицию. В Сейме поддержали это решение. В то время возникли подозрения, что полиция обойдется порту дорого, и в ее руководство будут поставлены люди, которые сами будут принимать решения.

Подозрения подтвердились. Юрис Далбиньш, в то время председатель комиссии по ответственной обороне Сейма, позже стал руководителем контрольного отдела службы внутренней безопасности Портовой полиции. А глава Госполиции Валдис Воинс, мнение которого имело решающее значение для создания этой структуры, сам сел в кресло начальника Портовой полиции с гораздо более высокой зарплатой, чем раньше в Госполиции. В налоговой декларации чиновника можно узнать, что зарплата Воинса в свободном порту в прошлом году составляла 6553 евро в месяц.

Грузопотоки через порты в Латвии падают последние пять лет, а война в Украине и санкции против России и Беларуси ускоряют это явление, сообщает программа.

Министр экономики Виктор Валайнис считает, что портовую полицию в Управлении Рижского свободного порта необходимо было реформировать - это позволит сократить расходы порта. Из 115 штатных должностей в портовой полиции ликвидируются 2/3 - увольняют 75 человек.

"В результате этой реформы в штате сокращены более 70 человек. Это не существенно для всего государственного управления, но существенно на конкретной территории. Может быть, это неприятный вопрос, но без таких болезненных вопросов мы не можем говорить об экономическом росте", - заявляет Валайнис.

Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш подчеркивает, что в портовой полиции остаются 40 человек, которые будут обеспечивать основные функции, необходимые для безопасности. Планируется больше инвестировать в технологии для усиления оперативного реагирования и центра контроля порта.

"Это не значит, что что-то исчезнет, ​​не будет контролироваться или выйдет из-под контроля. Вовсе нет. Функциональность порта сохраняется. Мы сохраняем тот же режим охраны, контроля и пропуска. Для администрации порта это (сокращения), конечно, финансовая выгода - примерно два миллиона в год", - говорит Зелтиньш.

Дискуссия о значительном сокращении штата Рижского свободного порта проходила в правлении порта. В правление входят представители четырех министерств. 18 декабря решение по вопросу сокращения штата было принято единогласно.

Когда создавалась портовая полиция, утверждалось, что закон не позволяет поручать охрану девяти входных ворот порта частным лицам. С 2025 года стивидорные компании сами будут обеспечивать охрану. Янис Касалис из Ассоциации латвийских стивидоров заявил, что расходы бизнесменов существенно не увеличатся, поскольку до сих пор компании тоже частично оплачивали порту эти услуги.

По словам министра экономики Виктора Валайниса, "мы предъявляем высокие требования к предпринимателям, чтобы они как-то трансформировались. Но справедливости ради, в этом случае порт должен показать, что он готов к изменениям. Мы видим, что у порта тоже есть свои ресурсы. От такой роскоши следует отказаться прямо сейчас. Например, от здания центрального бюро. Пусть переселяются в другие помещения. Им не обязательно содержать в центре Риги эксклюзивные помещения".

Ранее сообщалось, что правление Рижского свободного порта выставило на электронный аукцион свое офисное здание в парке Кронвалда. Стартовая цена составляет 4,479 млн евро. Аукцион продлится месяц и завершится 13 января следующего года.

Рижская дума имеет право преимущественной покупки здания порта. В Рижском самоуправлении программе заявили, что никакого решения по этому поводу пока не принято.

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