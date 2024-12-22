В конце года принято подводить итоги. А мы решили заглянуть в будущее и представить свой прогноз на 2025-й год. Нет, он не имеет ничего общего с астрологией или звездами. Мы поговорим о том, как будем жить. Журналисты Delfi Ольга Петрова и Данута Дембовская простым и понятным языком рассказывают, станут ли жители в следующем году зарабатывать больше и как за это придется "расплачиваться"? Порассуждаем о том, доживем ли мы до пенсии, учитывая, как быстро стареет общество и к чему приведут "эксперименты" с перекидыванием средств из второго пенсионного уровня в первый? Будет ли вообще достроен железнодорожный вокзал и поедем ли мы в следующем году на скоростном поезде Rail Baltica в Европу? Также обсудим, станет ли легче русским в Латвии, и чем могут запомниться выборы в Рижскую думу.

Что останется в наших кошельках? Уже с января наши зарплаты будут по-новому облагаться налогами. При этом увеличится минимальная зарплата и изменится необлагаемый минимум. У большинства работающих зарплата вырастет, но при этом ужесточится контроль за наличными.

Латвия стареет: что дальше? В народе уже сейчас шутят — а будет ли вообще пенсия? "Доживут" ли до нее те, кому сейчас условно 40. Мало того, что пенсионный возраст постоянно повышают, так теперь еще эти схемы с перекидыванием средств из 2-го в 1-ый уровень. При этом общество Латвии продолжает стремительно стареть, детей рожают все меньше и это происходит не только из-за сложной жизни.

Rail Baltica: крушение иллюзий. Дорога будет, но не факт, что зайдет в Ригу. Все последние годы мы вообще не строили основную трассу, не прокладывали рельсы, а вкладывали деньги в строительство дорогих станций на Центральном вокзале и в аэропорту.

Легко ли быть русским в Латвии? История со сдачей экзамена по госязыку гражданами РФ ради сохранения ВНЖ, перевод школ на латышский язык обучения, вопрос с общественными СМИ, отказ от русского в банкоматах... Война в России сделала русскоязычных Латвии заложниками ситуации. Стоит ли в следующем году ждать новых неожиданных решений?

Битва за Ригу. Интрига на выборах будет очень серьезная - неясно, кто победит, кто придет к власти. Дополнительный фактор - непонятно, за кого проголосуют русскоязычные избиратели. Политически в 2025-м будет очень непросто - и в мире, и в стране, как на уровне государственной власти, так и самоуправлений. И как ни странно, многое будет зависеть от того, какие решения будет принимать после своей инаугурации новый президент США Дональд Трамп.

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