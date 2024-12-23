Общественный транспорт в Риге в рождественские праздники будет курсировать по расписанию выходных дней, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела по связям с общественностью предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Парковками, которые обслуживает Rīgas satiksme, 24, 25 и 26 декабря можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной автостоянки на ул. Валдемара, 5а.

В субботу, 28 декабря, в перенесенный рабочий день общественный транспорт в столице будет ходить по расписанию рабочих дней.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !