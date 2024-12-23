Из-за войны в Украине мы стали более требовательными и менее терпимыми. Такое мнение в интервью Rīga TV24 высказала бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Она рассказала историю, в которой поправки к Закону об иммиграции о требовании знания государственного языка, по ее мнению, незаслуженно затронули православный монастырь в Латвии, пишет Jauns.lv.

В передаче "Nedēļa. Post scriptum" Вайра Вике-Фрейберга рассказала, что в свое время, вступая в должность, надеялась почувствовать интерес западных партнеров к тому, как Латвия восстанавливается после многолетней оккупации, но вместо этого слышала жалобы на то, что в Латвии "притесняют меньшинства, топчут ногами их права".

По словам Вике-Фрейберги, латыши должны быть осторожны и действовать так, как в годы ее президентства - защищать право на свой суверинитет, язык и культуру, будучи справедливыми по отношению к другим.

Вике-Фрейберга отметила, что всем монахиням больше 70 лет, но возраст не был достаточным основанием для того, чтобы освободить их от экзамена по государственному языку. Несколько монахинь начали готовиться к экзамену, но Фрейберга указала на то, что образ жизни таких религиозных людей сильно ограничивает их возможности по изучению языка.

"Им не разрешается выходить за пределы монастыря, они не общаются ни с кем другим, они вообще используют старославянский, а не современный русский язык. Однако они каждый день варят суп и раздают его беднякам здесь, в Латвии, все эти годы. Я думаю, что здесь нужна диспенсация [освобождение от подчинения какому-либо из церковных правил], поскольку иначе нас могут обвинить в нехватке гуманизма, во вмешательстве в религиозную жизнь", - подчеркнула Вике-Фрейберга.

По ее словам, этим монахиням не разрешается ни с кем разговаривать, а изучение государственного языка и подтверждение своих знаний на экзамене, безусловно, потребуют такого контакта с внешним миром.

"Но в 74 года им за шесть месяцев нужно выучить латышский язык. По-моему, это не гуманно. Я хотела бы обратиться к Сейму и правительству - мы сделаем себе плохо, если мы не выдадим этим 20 сестрам диспенсацию. Сходите в этот монастырь и посмотрите, как эти сестры живут. Они не угрожают безопасности и культуре Латвии. Это вопрос их свободы вероисповедания и невмешательства государства", - считает Вайра Вике-Фрейберга.

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