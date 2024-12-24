Архиепископ Латвийской римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич желает на Рождество всем верующим сохранять верность призванию и миссии своей жизни.

В своем поздравлении он напоминает, что Рождество отмечается тихо.

"Где найти покой в эти беспокойные и тревожные времена? Что нужно, чтобы обрести его?" - задается вопросом Станкевич.

Он также подчеркивает, что 34-й псалом содержит руководство, как найти этот покой: отвернуться от зла и сделать добро.

"Как отличить добро от зла? Каковы критерии добра и зла? Три восточных мудреца откликнулись на голос своего сердца и отправились искать новорожденного иудейского царя. В глубине человеческого сердца обитает некий голос, который помогает отличить добро от зла и призывает отправиться в путь для осуществления великой миссии своей жизни", - уверен архиепископ.

Он считает, что в каждом человеке заложены таланты, способности.

"Создав человека в утробе матери, Бог дает каждому из нас жизненное призвание и вооружает всем, чтобы мы могли его осуществить. Когда человек отвечает на этот призыв, в полной мере раскрываются и развиваются его таланты", - отметил Станкевич в поздравительной речи.

Он добавил, что тогда человек ощущает себя нужным и осознает смысл всего, что он делает. В этом смысле избегать зла и делать добро - значит быть верным высшему призванию, миссии своей жизни.

"Рождество помогает нам раскрыть это призвание. Желаю вам верности той миссии, для выполнения которой вы пришли в этот мир", - отметил Станкевич, пожелав верующим светлого и спокойного Рождества.

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