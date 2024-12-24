В ходе дебатов на осенней сессии Сейма самым активным был оппозиционный депутат Артур Бутанс (Нацобъединение), сообщили агентству LЕТА в пресс-службе Сейма.

На заседаниях Сейма в течение прошедшей сессии Бутанс поднимался на трибуну 78 раз. По активности за Бутансом следует его однопартиец Янис Витенбергс, который выступал с трибуны 65 раз.

Активной участницей дебатов была и оппозиционер Виктория Плешкане (ЛПМ), которая поднялась на трибуну 63 раза. Оппозиционный депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список") принимал участие в дебатах 39 раз, а представители Нацобъединения Янис Домбрава и Александр Кирштейнс - по 38 раз каждый.

Сейм закрыл осеннюю сессию 20 декабря и откроет зимнюю сессию 7 января.

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