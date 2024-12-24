С 1 января 2025 года меняется порядок въезда в Израиль граждан Латвии, которые посещают страну без визы, сообщает посольство Израиля в Риге.

Как и прежде граждане Латвии вправе без визы находиться в Израиле до 90 дней в течение 6 месяцев, свидетельствует информация, размещенная на домашней странице Министерства иностранных дел (МИД) Латвии.

Но с 1 января 2025 года не менее, чем за 72 часа до въезда в Израиль, граждане Латвии обязаны подать электронную заявку (электронное разрешение на поездку - ETA IL) - здесь.

В посольстве также отмечают, что указанная выше платформа для заявки является единственным официальным сайтом, на котором нужно подать заявку на ETA-IL.

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