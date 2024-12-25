Сегодня в Латвии и в христианском мире отмечается Первое Рождество (Pirmie Ziemassvētki). Православные празднуют Рождество на две недели позже - по юлианскому календарю, 7 января.

Христиане отмечают 25 декабря как день рождения Христа, но изначально это был день "возвращения солнца": сегодня солнце светит на землю чуть дольше, в предыдущий день. Это означает, что дни снова становятся длиннее, а ночи короче.

В христианском мире 25 декабря было выбрано для празднования Рождества, чтобы выдавить из обихода более ранний праздник, связанный с культом бога света Митры. На заре христианства в Риме возрождение Митры отмечали в день зимнего солнцестояния.

Согласно некоторым теориям, Христос на самом деле мог родиться за полгода до Пасхи, в сентябре или октябре. В Израиле в это время достаточно тепло, чтобы пастухи и их скот могли ночевать в поле, как в библейской истории о рождении Иисуса. Это позволяет предположить, что и на заре христианства, так же, как и в наше время, люди пытались объединить христианские и языческие традиции.

Но сами традиции празднования Рождества тоже довольно существенно различаются. Православные придерживаются юлианского календаря, западный мир - григорианского, и это привело к тому, что Рождество и Пасха они отмечают в разные дни. В католической традиции праздник Рождества после Великого поста, который выдерживался во время Адвента, приходится на 25 декабря. Протестанты отмечают праздник накануне, вечером 24 декабря.

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