Акционерное общество Pasažieru vilciens планирует к лету следующего года установить во всех новых электропоездах чешской компании Škoda Vagonka держатели для велосипедов, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления PV Райтис Нешпорс.

По его словам, Pasažieru vilciens планирует оборудовать и сертифицировать первый электропоезд Škoda в январе. После этого PV будет постепенно устанавливать велосипедные стойки на других электропоездах.

В каждом электропоезде Škoda будет 12 велосипедных стоек. Пассажиры смогут выбирать между вертикальной установкой двух велосипедов с помощью специальных крючков и горизонтальной установкой четырех велосипедов рядом, закрепленных специальной стяжкой.

Общая стоимость проекта по установке велосипедных стоек может составить 888 600 евро.

Ранее сообщалось, что новые электропоезда Škoda Vagonka не оборудованы стойками для велосипедов.

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