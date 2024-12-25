Когда жители рижского района Болдерая смогут на поезде доехать до центра города? С таким вопросом Лаатвийское радио обратилось к ответственным, которые ранее обещали, что станции на этой линии построят до конца 2023-го, а затем продлили срок до конца этого года. Но и в 2024-м их не закончат, и в лучшем случае пассажирские поезда здесь пойдут не ранее следующей осени, сообщает rus.LSM.lv.

В Болдерае возле улицы Силикату, где должна стоять новая станция, строительные работы еще даже не начаты. В Ильгюциемсе же возле улицы Слокас, где предусмотрена вторая станция линии, работы идут неспешно и с перерывами.

"Поначалу там планировалось одно технологическое решение по строительству инфраструктуру для батарейных поездов. Поэтому сейчас перроны, которые мы строим, — это в известной мере промежуточное решение, в моем понимании, потому что длина перрона не будет стандартной. На данный момент есть договор со строителями, заключенный в начале этого года. По нему два перрона — "Ильгюциемс" и "Болдерая 1" — будут закончены по графику в следующем году. "Ильгюциемс" будет первым. "Болдерая 1" будет в конце [следующего] года. Там еще идет проектирование", — сообщил глава Latvijas dzelzceļš Артис Гринбергс.

При этому Дирекция автотранспорта называет другие сроки. Член правления этой структуры Кристапс Круминьш говорит, что, по доступной ему информации, перроны должны быть закончены в середине следующего года. Движение же поездов здесь откроют после соответствующего решения Совета по общественному транспорту.

"Мы предусматриваем, что это [произойдет], скорее всего, в третьем квартале следующего года. Если все идет в соответствии с планом проекта, то, может быть, в сентябре. Но я говорю про третий квартал потому, что возможны небольшие сдвиги", — говорит Круминьш.

Гринбергс на названные Дирекцией автотранспорта сроки смотрит скептически: "Я не хочу обещать то, что не могу сделать. У меня в графике, если не ошибаюсь, октябрь. Будет ли это сентябрь или октябрь — будем решать в связке с Автотранспортной дирекцией. […] Если джентльмены говорят "сентябрь", тогда давайте работать над тем, чтобы был сентябрь. Но сейчас по проекту это скорее октябрь-ноябрь".

В следующем году Latvijas dzelzceļš планирует за 14 млн евро электрифицировать болдерайскую линию и закончить работы в январе 2026-го. После постройки перронов между Болдераей и центром будут ездить старые дизельные поезда, позже маршрут планируется продлить до Сигулды.

В Дирекции автотранспорта не исключают, что после электрификации линии в Болдераю смогут ездить батарейные поезда (еврофинансирование для их закупки Министерство сообщения намерено перенаправить для завершения рижских станций Rail Baltica на Центральном вокзале и в аэропорту).

"Фактически закупка находится в той фазе, когда мы были бы готовы объявить результаты. Но тут важный вопрос, можем ли мы взять на себя обязательства и будет ли финансирование", — отмечает Круминьш.

В Минсообщения отвечают, что ведомство ищет возможности, как все-таки купить батарейные поезда. В 2026 году, когда они должны появиться по плану, их точно не будет. В этом случае в Болдераю смогут ездить электрички Škoda, полагает Дирекция автотранспорта. Электрички будут быстрее дизельных поездов, у которых путь от вокзала в Болдераю будет занимать около 20 минут.

Пять с половиной лет назад тестовым поездом в Болдераю проехал тогдашний министр сообщения Талис Линкайтс, который надеялся открыть железнодорожное движение на этом направлении за два-три года. Сейчас он признает, что тот прогноз был нереалистичным. И на названные Latvijas dzelzceļš сроки специалист тоже смотрит с осторожностью.

"Мы видим, что именно проектирование, согласование разных интересов, требования третьих сторон — в Риге занимает очень много времени. Это одна из причин, почему именно в Риге проекты очень задерживаются. В целом я думаю, что концепция была правильной и ее можно реализовать. Это доказывает и то, что Дирекция уже запланировала эти рейсы в своем графике перевозок поездами. Главное, что эти проекты вообще двигаются вперед и не отменены, несмотря на разные перемены. Это значит, что рано или поздно у рижан будут качественные перевозки по железной дороге в Болдерае и Ильгюциемсе", — говорит Линкайтс.

Самоуправление Риги планирует возле будущей станции "Болдерая 1" и других уже существующих станций начать строить пункты мобильности. Это будут благоустроенные привокзальные зоны, где можно удобно пересесть с одного вида транспорта на другой.

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