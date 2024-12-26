Количество уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также количество задержанных и осужденных несовершеннолетних за последние годы существенно не изменилось, что свидетельствует о необходимости продолжать и улучшать работу по снижению уровня преступности среди детей и подростков, говорится в разработанном Министерством внутренних дел (МВД) проекте плана по предотвращению преступности среди несовершеннолетних на 2025-2027 гг.

Как отмечает МВД, большое значение имеют профилактические и воспитательные меры, поэтому необходимо продолжать просвещать детей и общество по вопросам, связанным с безопасностью и ответственностью. Актуальной проблемой остаются и нарушения несовершеннолетних, связанные с курением, употреблением наркотиков, алкоголя и других одурманивающих веществ, поэтому необходима дальнейшая работа, направленная на сокращение потребления вызывающих зависимость веществ и более эффективные меры по ограничению их доступности.

Как отмечает МВД, необходимо также рассмотреть вопрос о том, как поступать в случаях при совершении преступлений несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, а также в тех случаях, когда все имеющиеся у общества ресурсы исчерпаны и ребенок представляет опасность для себя и окружающих. В отдельных случаях важным условием в таких ситуациях является немедленная изоляция ребенка, что не только предотвратит риск совершения нового преступления, но и защитит ребенка от возможного совершения преступления против него.

Как отмечается в документе, в 2023 году увеличилось количество несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, в отношении которых возбуждены дела об административных правонарушениях, а также количество несовершеннолетних, повторно совершивших преступления или административные нарушения в период нахождения на профилактическом учете. В связи с этим необходимо усилить профилактическую работу с такими детьми и подростками и их семьями.

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