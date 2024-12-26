У стражей порядка будет право использовать специальные средства и огнестрельное оружие для захвата, посадки или уничтожения дронов или других дистанционно управляемых и автономных устройств, если они представляют угрозу общественной безопасности. Это предусматривают поправки к Закону о полиции.

В Министерстве внутренних дел (МВД) порталу Delfi сообщили, что изменения в законе поддержало правительство, но окончательное решение должен принять Сейм.

В министерстве пояснили, что в соответствии с Законом о полиции Госполиция несет ответственность за защиту жизни и здоровья людей, имущества и общественных интересов от преступных угроз, в том числе связанных с использованием устройств дистанционного или автономного управления.

Учитывая развитие технологий и растущее использование дистанционно управляемых устройств, таких как дроны, которые могут представлять угрозу общественной безопасности, необходимы эффективные решения для захвата, посадки или уничтожения таких устройств, подчеркнули в министерстве.

На данный момент право использовать специальные средства для сбивания и посадки дронов имеют только Государственная пограничная охрана и Национальные вооруженные силы, но новый законопроект расширяет и возможности Госполиции по предотвращению угроз, исходищих от беспилотников.

Допуская, что управляющие такими устройствами часто могут быть недосягаемы или неслышимы, поправки предусматривают, что полиция будет иметь право применять огнестрельное оружие без предупреждения. Учитывая, что предупреждение в таких случаях практически невозможно, такой подход необходим для немедленного предотвращения угрозы.

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