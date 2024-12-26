Самый низкий уровень медиаграмотности наблюдается среди представителей национальных меньшинств и пожилых людей, говорится в исследовании Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), посвященном медиаграмотности жителей Латвии.

В исследовании отмечается, что аспекты медиаграмотности можно расположить в виде нисходящего каскада, причем каждый уровень знает все меньшая часть населения. 91% жителей знает, как написать текстовое сообщение, 79% - как сделать фотографию и 77% - как написать электронное письмо. 85% жителей пользуются интернетом и 84% - социальными сетями, но 59-80% знают, что существуют различные правила, регулирующие работу СМИ.

Кроме того, 74-82% общества считают, что понимают влияние различных способов подачи информации на восприятие, а 45-66% говорят, что при потреблении СМИ они представляли себе, что реальность может отличаться от того, что отражается в СМИ.

Также 45% опрошенных считают, что знают о рисках, связанных с дипфейками, а 32% понимают, что качества людей, показанные в рекламах, ассоциируются с рекламируемыми ими товарами.

В исследовании говорится, что 27% жителей могут отличить профессиональное СМИ Delfi от социальной сети Facebook, а 24-25% могут правильно ответить об источниках финансирования СМИ и политической позиции.

Как отмечается в исследовании, технологические навыки преобладают над навыками оценки содержания и достоверности информационных ресурсов, что также отражается в снижении доверия к СМИ и органам госуправления, которым доверяют менее трети общества.

Исследование проводилось с использованием как количественного, так и качественного подходов. В опросе приняли участие 1556 респондентов в возрасте от 15 лет и старше, а частично структурированные интервью были проведены с 70 участниками в возрасте от девяти лет и старше.

Исследование проводилось в период с мая по июль 2024 года компанией Civitta Latvija.

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