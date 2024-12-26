В этом году, в период с 11 января по 19 декабря, в дебатах на заседаниях Сейма ни разу не участвовали 14 из 100 депутатов, выяснило агентство LETA.

В этом году в дебатах не участвовали депутаты Анита Браковска (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК), Мартиньш Дагис ("Новое Единство"), Лигита Гинтере (СЗК), Илья Иванов ("Стабильность!"), Инесе Калниня ("Новое Единство"), Дмитрий Коваленко ("Стабильность!"), Лаурис Лизбовскис ("Объединенный список"), Наталья Марченко-Йодко ("Стабильность!"), Анна Ранцане, ("Новое Единство"), Угис Ротбергс ("Новое Единство"), Ричардс Шлесерс ("Латвия на первом месте"), Илзе Вергина ("Новое Единство"), Дидзис Земмерс (СЗК) и Эдгарс Зелдерис.

В этом году депутаты Сейма провели 22 заседания, включая пять внеочередных и одно торжественное.

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