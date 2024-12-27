В следующем году вредоносная деятельность, организуемая российскими спецслужбами против различных объектов в Латвии, может стать более разнообразной и агрессивной, прогнозирует Служба государственной безопасности Латвии (СГБ).

По оценке спецслужбы, в 2025 году основную угрозу национальной безопасности Латвии по-прежнему будут представлять активности российских спецслужб. Учитывая стремление России усилить своё влияние в Латвии, спецслужбы страны-агрессора в следующем году продолжат проводить как разведывательную деятельность, так и вредоносные операции, сообщили в службе агентству LETA.

Согласно оценке СГБ, вредоносная деятельность спецслужб РФ в отношении различных объектов в Латвии может стать более разнообразной и агрессивной, поскольку Россия будет стремиться усилить чувство неуверенности в латвийском обществе и уменьшить поддержку, оказываемую нашей страной Украине.

СГБ в рамках своей компетенции продолжит систематически принимать меры для выявления и предотвращения деятельности российских спецслужб на территории Латвии.

Более подробная информация о тенденциях, выявленных в 2024 году, и прогнозах на 2025 год в сферах деятельности СГБ будет доступна в публичном годовом отчете службы, который выйдет в начале следующего года.

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