В последние годы все стало слишком непредсказуемо, чтобы мы рискнули прогнозировать, каким будет для Латвии наступивший 2025-й год. Портал Delfi не пытается угадать, каким будет ход событий, а лишь стремится обозначить тенденции - или же, как модно сейчас говорить, тренды - которые могут определить направления ветров, определяющих движение. А какими будут события, определят уже конкретные решения и действия всех тех, кто должен их принимать и предпринимать.

Вера в союзников подвергнется проверке реальностью

Прогнозировать, каким будет 2025-й год для Латвии, невозможно вне геополитического контекста, который во многом определит и происходящее в нашей стране. Было бы слишком самонадеянно сейчас пытаться предсказать как изменится мир в наступившем году, мы можем лишь пунктирно обозначить то, что особенно важно для Латвии.

Главное: мы ведь так привыкли, что нас защищает НАТО, и что нам дает деньги ЕС. Любые сомнения в устойчивости этих гарантий - отражаются на настроения в Латвии.

В течение последних почти трех лет политическая элита Латвии, во-первых, солидаризировалась с Украиной в стремлении к полной победе, включая восстановление полной территориальной целостности, а во-вторых, беспрестанно убеждала свое общество в абсолютной незыблемости гарантий безопасности для нашего государства со стороны НАТО и союзников.

Внутри Латвии возможное после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа принуждение Киева к уступкам и перемирию может быть воспринято частью общества как уступка, угроза собственной безопасности, а также станет одновременно тестом на доверие к союзникам. Противоположный сценарий дальнейшей эскалации конфликта потребует от общества высокого уровня мобилизации, готовности жертвовать благами и комфортом во имя безопасности.

В том числе - выделять из госбюджета большие средства на оборону в ситуации, когда экономика растет медленнее, чем нам бы хотелось Как минимум политической элите страны предстоит объясняться с обществом по этим поводам, а как максимум еще и нести ответственность за все те решения, которые будут принимать союзники - США и страны ЕС, состоящие в НАТО. Это окажет влияние на настроения латвийского общества, и соответственно, отразится и на политических раскладах - в том числе, на исходе июньских выборов в самоуправления.

Полномасштабное вторжение России в страны НАТО на 2025-й год не прогнозируют. Но пророчат усиление гибридных атак - в том числе, на критическую инфраструктуру, о чем свидетельствуют несколько случаев с разрывом кабелей в ушедшем 2024-м году. И начинается гонка вооружений - в том числе в Европе, которой Вашингтон недвусмысленно дает понять: вкладывать средства в свою оборону нужно самим.

Демография как главный фактор развития страны

"Мы вымираем!", "Рождаемость в два раза превышает смертность", "Побит исторический минимум рождаемости - за месяц на свет появилось менее 1000 младенцев", - это броские заголовки ушедшего 2024-го года. На самом деле сенсация - давно прогнозируемая. Демографические показатели не меняются мгновенно. Рождаемость в 90-е и нулевые годы была значительно ниже, чем в 70-е и 80-е годы - пока рынок труда "держится" на среднем поколении, даже с учетом того, что многие люди этого возраста иммигрировали из страны.

Мы подошли к тому порогу, когда не только сокращение населения, но и изменения возрастной структуры общества оказывает огромное давление на все сферы жизни. И скрывать это уже невозможно.

Пенсионная система. Уже сейчас четверть населения Латвии - пенсионеры. И им нужно платить пенсии. Решение государства перекинуть часть взносов из 2-го "накопительного" пенсионного уровня в 1-й "солидарный", из которого выплачиваются пенсии нынешнему старшему поколению - звоночек с точки зрения возрастной структуры общества уже тревожный. К тому же средняя пенсия все же неуклонно растет. В 2025 году возраст выхода на пенсию достигнет 65 лет. Это значит, что к заслуженному отдыху начнут готовиться уже те, кто родился в 60-е. Многие из них уже успешно вписались в новую реальность в 90-е годы, получали неплохие зарплаты, платили налоги - и им начислят не самые маленькие пенсии.

Старение общества - как вызов для систем здравоохранения и социального ухода. Продолжительность жизни увеличивается, а в пожилом возрасте качество жизни напрямую зависит от эффективности системы здравоохранения, на которую возрастает нагрузка. К тому же медицинская отрасль уже сейчас сталкивается с дефицитом кадров. В Латвии много одиноких пожилых людей, дети и внуки у многих - за границей. И если сейчас самоуправления софинансируют частные детсады, то впереди - расширение софинансирования услуг пансионатов для пожилых людей.

Система образования. Если в Риге пока сохраняется очередь на места в муниципальные детсады, то во многих регионах уже задумываются о снижении возраста поступления ребенка в детсад - детей все меньше. Государство по той же причине закрывает и объединяет малые школы - идет централизация, что ударяет по малонаселенным регионам. Далее удар будет нанесен по высшему образованию - вузы уже тоже объединяют и централизуют, привлечение иностранных студентов становится жизненной необходимостью.

И наконец - рынок труда. До сих пор Латвия так и не сформулировала внятно свою политику привлечения иностранной рабочей силы как квалифицированной, так и неквалифицированной. Похоже это придется сделать.

Чтобы не быть голословными приведем прямую цитату из Концепции национальной безопасности, которую сначала правительство, а затем и Сейм утвердили еще в 2023 году:

"На внутреннюю безопасность влияют также ухудшение демографической ситуации, высокий уровень бедности и неравенства доходов в обществе, а также качества образования. Депопуляция, которая в обозримом будущем неизбежна, а также старение населения создадут возрастающее давление на государственное управление в целом, ослабляя его способность качественно выполнять свои функции на всей территории страны. Это будет поддерживать высокий уровень недовольства общества недостаточной эффективностью и качеством работы государственной власти и в долгосрочной перспективе продолжит подрывать доверие граждан к государству.

Сокращение трудовых ресурсов и растущая конкуренция за работников затронут все сектора госуправления. В контексте нацбезопасности усилятся вызовы, связанные с набором персонала в секторах обороны, внутренней безопасности и юстиции. Эти факторы также создадут растущие сложности в обеспечении защиты критической инфраструктуры на должном уровне [...]

Основными рисками для внутренней безопасности, связанными с перечисленными факторами, являются рост преступности, теневой экономики, контрабанды, употребления алкоголя и наркотиков, а также несоблюдение различных правил и требований безопасности как в повседневной жизни, так и в предпринимательской деятельности".

Больше государства, больше социализма!

"Социальная ответственность бизнеса", "социальная солидарность бизнеса" - эти словосочетания плотно вошли в латвийский политический лексикон в 2024-м году. И есть все основания полагать, что в 2025-м государство намерено лишь наращивать, скажем так, "социалистические" направления своей деятельности.

Старт был дан под занавес еще 2023-го года. Тогда государство волевым решением принудило банки платить пошлины, из которых Служба госдоходов перечисляла компенсации ипотечникам за рост процентных ставок. Радость ипотечников понятна, и то, что банки повели себя не очень friendly, не пойдя клиентам навстречу в условиях роста процентных ставок - тоже. Однако уместен и аргумент банков: кредит - это риск заемщиков, никто не возмущался, когда ставки были нулевыми, а государство увлекается регуляцией бизнеса, вмешиваясь в рыночную экономику. В прошлом году банки уже почти безропотно согласились платить, начиная с 2025 года в течение трех лет так называемый "взнос солидарности" - налог на сверхприбыль, помогающий государству пополнять госбюджет в условиях нехватки средств.

В 2025-м году правительство намерено пойти "крестовым походом" на сети супермаркетов. Речь идет о регуляции цен на продукты питания из базовой корзины (каким будет механизм - пока неизвестно), идут разговоры и о том, что на рынке супермаркетов наблюдается картельный сговор. Не умаляя ответственности торговцев и поставщиков продуктов питания, нельзя не признать: государство и здесь прибегает к "социалистическим" методам.

Под занавес 2024-го года государство решило выкупить у шведской Telia принадлежащие ей доли капитала в телекоммуникационных компаниях Tet и LMT. По оценкам экспертов, сделка - если она, конечно, состоится - может обойтись государству более чем в полмиллиарда евро. Как дальше распорядится долями в компаниях государство - пока загадка. Но любопытно, что сделке предшествовали слухи о том, что Telia якобы заблокировала участие предприятий в оборонных проектах, а нацбезопасность объявлена главным приоритетом.

До сих пор для политической элиты Латвии само понятие "рыночная экономика" было почти священным. Отчасти это было связано с воспоминаниями о недавнем социалистическом прошлом: красный цвет в нашей стране совсем не в моде, даже социал-демократическая идеология в Латвии не приживалась. Но сначала усиление роли государства - и, соответственно, поражение демократии - произошло под давлением непреодолимых обстоятельств: сначала пандемии Covid-19, а затем военного вторжения России в Украину. Мы "разменяли" свободу на безопасность. Нынешний крен в левизну связан с экономическими последствиями: у государства не хватает средств, и бизнес призывают взять на себя часть заботы о населения: если государство не может повысить пособия - то пусть магазины снижают цены, а банки платят компенсации. В то же время именно бизнес пополняет госбюджет: введение дополнительных обязанностей вряд ли ведет к процветанию предпринимательства. Призывы к социальной ответственности и солидарности к бизнесу политики сопровождают обещанием бороться с бюрократией, которая мешает развиваться предпринимательской деятельности. Вероятно, так с кнутом и зачерствевшим пряником государство продолжит "нависать" над бизнесом и в 2025-м.

Выборы в самоуправления: стресс-тест для Кабмина и за Ригу и Латгалию как замер настроений русскоязычных

Событие, которое произойдет всенепременно - это выборы в 42 самоуправления страны 7 июня 2025 года. Избирателям предстоит избрать думы 42 краев и городов, включая столичное.

Это, во-первых, покажет как изменились за прошедшие тяжелые несколько лет политические симпатии граждан. Плюс предвыборная кампания будет происходить в контексте меняющейся геополитической ситуации. В кулуарах говорят о том, что это уже создает сложности с планированием пиар-кампаний.

Если правительственные партии - "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные" - покажут невысокие результаты, это станет еще и стресс-тестом для правительства. И одновременно - праймериз перед парламентскими выборами, которые состоятся уже в октябре 2026-го года. Последние декабрьские рейтинги от SKDS фиксирует тенденцию падения рейтинга правящих партий - и в особенности премьерского "Нового Единства", и рост популярности оппозиции - Национального объединения, "Латвии на первом месте", Национального объединения.

Во-вторых, особое внимание будет приковано к выборам в Риге и Латгалии - регионах с высокой долей нацменьшинств в населении. В Риге, Даугавпилсе и Резекне выборы станут и замером настроений русскоязычных жителей, которые после военного вторжения России в Украину остались без однозначного политического фаворита и пребывают в растерянности.

Самая стабильная ситуация, вероятно, в Даугавпилсе - с большой долей вероятности, мэр города Андрей Элксниньша и его партия Sarauj, Latvija! могут сохранить власть. Один из конкурентов Элксниньша - альянс "Латвии на первом месте" и Латгальской партии.

В Резекне - битва между командой уволенного с должности мэра города Александра Барташевича и целым списком партий, включая правительственные, которые противостоят прежней муниципальной власти. Правит городом сейчас временная администрация, допускающая, что партия Барташевича Kopā Latvijai, заключившая союз с "Латвией на первом месте" Айнара Шлесерса, может получить внушительную поддержку на выборах.

Но главная битва - за Ригу. В 2019-2020 годах власть в столице потеряло "Согласие", правившее 10 лет. На внеочередных выборах в 2020 году победила "коалиция перемен" - преимущественно правительственные партии. Если за "Согласие" массово голосовали русскоязычные избиратели, то за "коалицию перемен" - в большей степени латыши. И это определит тон предвыборной борьбы.В 2025 году и "Согласие" уже не то, и "коалиция перемен" революцию не совершило, партии, находящиеся в Риге у власти, не могут похвастаться высокими рейтингами. В такой ситуации в лидеры пока вырвался лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс, не скрывающий своего желания отхватить немалую часть "электорального наследия" "Согласия".

Но мало получить высокий результат на выборах - нужно еще войти во власть. Не исключено, что предвыборная кампания, и формирование коалиции пойдут по избитому сценарию: не допустить к власти партии, за которые достаточно массово голосуют русскоязычные. Но Рига - не Латвия: в том числе, и по этническому составу: столица знавала и иные коалиции. Допустят ли к власти Шлесерса, который так очевидно "косплеит" Трампа уже тогда слово "трампист" перестало быть ругательным?

Предсказывать исход выборов, которые к тому же будут проходить в напряженной геополитической обстановке, на фоне первых решений администрации Дональда Трампа, сейчас точно преждевременно. Но скучно политически в 2025-м и в стране, и в мире точно не будет.

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