В связи с празднованием Нового года с воскресенья, 29 декабря, в некоторых местах Старой Риги будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Рижского самоуправления.

Официальное празднование Нвого года пройдет в нескольких местах Вецриги - на Ратушной площади, на площади Ливу, на Домской площади, на площади Пилс, на площади около Пороховой башни, на улице Калью на участке от улицы Вальню до бульвара Аспазияс, а также на участке параллельной улицы Набережная 11 ноября (между Полю гатес и Бискапа гатес).

В указанных выше местах ожидается массовое скопление народа во время празднования Нового года, т.е. вечером 31 декабря и в ночь на 1 января 2025-го.

С 8.00 воскресенья, 29 декабря, до 23.00 среды, 1 января, будет закрыто движение транспортных средств, велосипедов и электросамокатов на площади Пилс и на участке улицы, параллельной Набережной 11 ноября (между Полю гатес и Бискапа гатес).

С 20.00 вторника, 31 декабря, до 2.00 среды, 1 января, при необходимости будет ограничено или закрыто движение транспортных средств на участке улицы Смилшу - от бульвара Зигфрида Анны Мейеровица и до улицы Вальню.

С 8.00 воскресенья, 29 декабря, до 23.00 среды, 1 января, на площади Пилс и на участке улицы, параллельной Набережной 11 ноября (между Полю гатес и Бискапа гатес) будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. При необходимости оставленные транспортные средства будут перемещены на другое разрешенное место парковки.

Ответственность за массовые мероприятия в Вецриге во время празднования Нового года несет Ассоциация учреждений культуры Рижского самоуправления.

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